Controversie tra attività commerciali e residenti, il Quartiere 1 apre al dialogo

Firenze, 9 gennaio 2025 - L'ufficio di presidenza del Quartiere 1, a Firenze, come luogo 'neutro' nel quale aprire un dialogo e individuare possibili soluzioni nelle controversie tra attività commerciali, soprattutto per quanto riguarda le ore serali, e i residenti: è quanto fissato da un accordo firmato tra il presidente del Q1 Mirco Rufilli e il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela, e presentato oggi a Palazzo Vecchio alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. Le procedure avviate, è stato spiegato, non avranno alcuna rilevanza giuridica, né produrranno effetti giuridici vincolanti o oneri a carico del Quartiere 1, al Comune di Firenze o a Confesercenti, né ai titolari delle attività imprenditoriali invitati a partecipare o ai residenti. In base all'accordo firmato Confesercenti potrà indirizzare una richiesta alla segreteria del presidente del Q1 "con la quale, previa descrizione delle istanze pervenute dai titolari degli esercizi, richiedere un appuntamento col presidente e gli stessi titolari presso la sede del Quartiere 1, per discutere e trovare una possibile soluzione.

Durante gli incontri il presidente non avrà alcun ruolo formale di mediatore ma, come conoscitore del territorio e delle esigenze del Q1, potrà suggerire azioni tese a mitigare gli eventuali conflitti. Si farà carico, inoltre, di sottoporre all'amministrazione comunale ed in particolare agli assessori competenti istanze ed esigenze che emergeranno negli incontri". "Spesso le soluzioni ai problemi tra i residenti e gli esercizi che svolgono attività serali possono essere trovate affrontando un dialogo che avvicini le due parti", ha spiegato Rufilli. "Confidiamo che l'iniziativa possa conseguire, in tempi brevi, alcuni risultati tangibili e concreti", ha aggiunto Cannamela. "Un'iniziativa che accogliamo e promuoviamo - ha concluso Vicini -. Quartiere 1 e Confesercenti mettono in atto una buona pratica che ha l'obiettivo di contribuire a migliorare sempre più la convivenza tra gli abitanti e gli esercizi".