Mille occhi sulla città, Firenze sorvegliata speciale. Più controlli sul territorio: ecco dove

Firenze, 20 giugno 2023 – “Abbiamo firmato il protocollo d’intesa con la prefettura per una città più sicura e vivibile: 1000 occhi sulla città”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato gli interventi sulla sicurezza a Firenze. Istituti di vigilanza e forze dell’ordine insieme per avere maggiori controlli. Nell’accordo è previsto che i vigilanti vengano formati dalle forze dell’ordine. “In particolare abbiamo chiesto un maggiore intervento nelle seguenti aree: Porta a Prato, Lungarno Santa Rosa/Pignone, Parco delle Cascine /Teatro Comunale, Stazione di Santa Maria Novella, San Jacopino, Fortezza da Basso, aree dove sono ubicati i presidi ospedalieri, aree in prossimità delle fermate della tramvia ritenute più sensibili, aree in prossimità dei parcheggi: Stazione SMN, Porta a Prato, Piazza Vittorio Emanuele, Sant’Ambrogio e Parterre, aree in prossimità dei supermercati e grande distribuzione: area Coop via Tavanti, piazza Gavinana, centro commerciale “I Gigli”, centro commerciale San Donato, aree in prossimità di edifici dismessi che potrebbero costituire oggetto di occupazione abusiva. Interventi significativi anche per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, la contraffazione e la movida”, ha concluso il sindaco.

Rossella Conte