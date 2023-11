Controlli a raffica, multe denunce e droga sequestrata

VALDISIEVE

Prevenzione e controllo del territorio. Un occhio costante che monitora la zona, nel tentativo di garantire tranquillità e sicurezza. L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Pontassieve, comandata dal Capitano Alessandra Giardino, prosegue senza sosta. Un contesto nel quale i Militari operativi in Valdisieve, con l’ausilio di personale della C.I.O. del 6° Battaglione "Toscano", hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago e Londa, finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose da parte di chi si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcool. Comportamenti, questi, estremamente pericolosi, che in più di un’occasione hanno purtroppo potato a conseguenze drammatiche. e sui quali è necessario mantenere un’attenzione alta attraverso verifiche e vigilanza costanti. Nell’ambito dello stesso servizio il lavoro dei Carabinieri ha poi focalizzato la propria attenzione anche sui furti in abitazione, effettuando numerosi controlli alla circolazione stradale nelle vicinanze delle principali arterie ed ai luoghi di ritrovo principali del territorio, oltre che nelle varie zone residenziali. Sono stati effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale, sulle principali arterie della zona, durante i quali sono state identificate ben 61 persone ed emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada, oltre che ritirate undici patenti. Dieci persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine è stato segnalato in via amministrativa un 53enne trovato in possesso di una modica quantità di crack, già suddivisa in tre dosi e pronta per l’uso.

Leonardo Bartoletti