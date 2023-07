Contro le discariche abusive Ecco la task force della polizia

Una task force sulle discariche abusive. Si intensificano le attività di controllo da parte della polizia municipale contro l’abbandono illegale di rifiuti a Pontassieve. Nelle ultime settimane la polizia municipale ha condotto tre indagini che hanno coinvolto altrettante aziende e hanno portato all’apertura di processi penali a carico dei titolari. Un caso accertato si è verificato in località Gricigliano-Monteloro con identificazione e denuncia dei responsabili dello scarico di lavatrici ed altri elettrodomestici avvenuti in giorni diversi e in ore notturne. Ricostruiti i movimenti, attraverso il sistema di videosorveglianza urbana, è stato identificato il mezzo con cui erano stati trasportati i rifiuti di apparecchiature. Da qui la denuncia alla competente autorità giudiziaria per i reati di abbandono incontrollato di rifiuti e trasporto di rifiuti in assenza, inoltre, di iscrizione all’ all’albo nazionale gestori ambientali. Dopo le segnalazioni di cittadini che si sono rivolti al comando di polizia municipale sono stati individuati anche i responsabili di grossi scarichi di rifiuti in località Rosano, in una strada secondaria che conduce all’Arno. In questo caso si tratta di un’azienda di Campi Bisenzio che ha scaricato mobili e altro materiale ingombrante. Il responsabile della ditta è stato denunciato per i reati di abbandono di rifiuti sul suolo, attività illegale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. Sono in via di conclusione, infine, anche le indagini sugli scarichi di rifiuti, costituiti da materiali di scarto da attività edilizie, rilevati nei giorni scorsi in via dell’Argomenna e via Colognolese. Anche qui per una ditta edile, già identificata, sono al momento in corso di definizione le attività per procedere alla denuncia penale.

Leonardo Bartoletti