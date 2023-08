Contro la ludopatia a Figline Incisa: ora si gioca a scacchi gratis!

Gli scacchi sono sinonimo di gioco intelligente, che sveglia la mente, permette di socializzare, ma anche di prevenire la ludopatia. Con questa certezza, l’associazione Conkarma sostenuta dal Comune di Figline e Incisa propone "Giochiamocela a scacchi!" per sensibilizzare contro il gioco d’azzardo. Si tratta di un laboratorio di avvicinamento agli scacchi, gratuito e aperto a tutte le fasce d’età. Nella sede della nuova biblioteca Rovai di Incisa (inaugurata poche settimane fa in piazzale Mazzanti 10, al posto dei ruderi degli ex macelli), domani, lunedì 4 e mercoledì 6 settembre dalle 18,30 alle 20,30, curiosi, neofiti, appassionati potranno dilettarsi nel gioco degli scacchi nell’area appositamente attrezzata con tavolini e scacchiere del "Giardino di Gabri" che porta il nome della compianta dipendente comunale Gabriella Operi. Iscrizioni al sito www.tinyurl.comscacchiconkarma o tel. 331.1380711.

Manuela Plastina