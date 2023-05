Contro il dissesto idrogeologico Arriva il nuovo piano del Comune

È di oltre 6milioni di euro il totale degli interventi messi in campo per contrastare e prevenire il fenomeno del dissesto idrogeologico nel territorio di Barberino Tavarnelle. Sono stati appaltati i lavori che partiranno entro i mesi estivi per l’esecuzione dell’opera di risanamento della frana di via Pertini e messa in sicurezza dell’area nei pressi del centro abitato di Barberino Val d’Elsa. L’intervento è stato finanziato dalla Regione con una risorsa complessiva pari a 2,7 milioni di euro attraverso il documento operativo per la ’Difesa del suolo’. Il finanziamento comprende il risanamento della frana e la progettazione per 3 milioni e 250mila euro. Altro investimento finanziato dalla Regione, pari a 2 milioni 750mila euro, è quello della messa in sicurezza idraulica del fondovalle del fiume Elsa. La messa in sicurezza del territorio nella parte di Barberino Val d’Elsa è finalizzata all’area residenziale del Molino della Zambra, per prevenire i rischi di esondazione dell’Elsa.

"È prevista la demolizione del ponte a immersione della Zambra – spiega il sindaco David Baroncelli (in foto) – che rappresenta un elemento di criticità dal punto di vista idraulico per il deflusso delle acque in tempo di piena, abbiamo suggerito la realizzazione di una passerella pedonale che permetta di congiungere la stazione ferroviaria della Zambra con la zona industriale di Cusona e rafforzare la mobilità dei lavoratori e dei cittadini". Altra opera è il "potenziamento della viabilità di emergenza al servizio delle case del Molino della Zambra, detto il Fortino, su cui già siamo intervenuti come amministrazione comunale con risorse proprie per un investimento pari a 200mila euro". È stato elaborato dal Comune di Barberino Tavarnelle anche uno studio di fattibilità per un intervento stimato pari 700mila euro necessario alla risistemazione della frana di Marcialla causata da un movimento franoso che si è verificato in via san Francesco.