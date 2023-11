Contributo affitti. Le richieste fino al 29 di novembre

C’è tempo fino al prossimo 29 novembre per inviare le richieste per l’erogazione del contributo affitto a Lastra a Signa. Il bando, relativo all’annualità 2023, è stato infatti pubblicato nei giorni scorsi nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici" del sito internet del Comune. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il portale online, accessibile dalla home page del sito del Comune (raggiungibile anche dal link https:istanze.comune.lastra-a-signa.fi.itistanze). Per la presentazione dell’istanza è necessario autenticarsi attraverso la modalità Spid. Per maggiori informazioni è infine possibile contattare gli uffici ai numeri 055.3270127-116. Al termine della raccolta delle richieste e del loro esame verrà compilata una graduatoria che sarà visibile sul sito del Comune .