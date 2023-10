Contributi per il pacchetto scuola. Pubblicata la graduatoria

Contributi scuola, pubblicata la graduatoria.

L’atto si può consultare online nella sezione Bacheca della rete civica. E’ possibile presentare eventuale ricorso entro il prossimo 7 novembre 2023. In tutto sono arrivate 655 domande, 615 sono state ammesse e 40 escluse. "L’importo del Pacchetto Scuola – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – sarà erogato in base alle risorse assegnate al comune e al numero dei beneficiari e sarà attribuito ai richiedenti secondo la graduatoria unica comunale definitiva stilata in ordine di Isee crescente.

Il bonus va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro, in base alle risorse trasferite dalla regione al comune".

Potevano presentare domanda i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) residenti nel comune di Scandicci e iscritti a questo anno scolastico a una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP (la scuola può essere situata anche in altro comune), con indicatore Isee 2023 in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro.

Chi ha ottenuto l’incentivo lo può usare per l’acquisto libri di testo o altro materiale didattico e servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione di spesa ma a conservarla ed esibirla in caso di eventuali controlli da parte del comune.