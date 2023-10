Contributi per gli affitti. Al via le richieste

Via alle richieste per l’erogazione del contributo affitto a Lastra a Signa. Il bando, relativo al 2023, è stato appena pubblicato nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici" del sito internet del Comune: la raccolta delle domande è iniziata ieri e proseguirà al 29 novembre. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il portale online, accessibile dalla home page del sito del Comune. Per la presentazione dell’istanza serve autenticarsicon Spid. Per informazioni 055.3270127-116.