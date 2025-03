Contratti fasulli e truffe. In 4.800 nel mirino. A rischio gli over 50

Nel 2024, i fiorentini si sono trovati sempre più spesso a fare i conti con frodi e pratiche commerciali scorrette, come emerge dai dati di Federconsumatori. In totale, a Firenze sono state ben 4.873 le persone che si sono rivolte agli sportelli dell’associazione per segnalare problemi legati a contratti fasulli, truffe bancarie e acquisti online, evidenziando un quadro preoccupante sul fronte della tutela dei consumatori. L’analisi delle segnalazioni permette di delineare le criticità più frequenti. Il problema più denunciato riguarda il disconoscimento di contratti di energia, spesso stipulati telefonicamente senza reale consenso, un fenomeno che ha registrato un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

Seguono le frodi bancarie, come phishing, clonazione di carte e accessi non autorizzati ai conti correnti, che hanno visto un aumento dell’11%. Tra le problematiche più diffuse ci sono anche gli acquisti online, con consumatori che denunciano prodotti non ricevuti, consegne in ritardo o articoli non conformi a quanto ordinato. Le controversie sulle vacanze sono in crescita del 7%, con segnalazioni di disservizi nei pacchetti turistici e nei contratti di soggiorno. Infine, i problemi con i servizi di telefonia restano una costante, con costi nascosti e contratti modificati senza preavviso. Se a Firenze le segnalazioni hanno sfiorato quota 5mila, il dato regionale è ancora più significativo: nel 2024, gli sportelli di Federconsumatori Toscana hanno gestito oltre 14mila reclami. Anche nel resto della regione la situazione ricalca quella del capoluogo, con i contratti di energia e telefonia al primo posto, seguiti dalle truffe bancarie e dagli acquisti online. L’età media delle vittime varia, ma il fenomeno colpisce in particolare le fasce più adulte. A Firenze, il gruppo più esposto è quello tra i 50 e i 59 anni, con 1.205 segnalazioni, mentre gli over 70, spesso bersaglio di raggiri telefonici, hanno fatto registrare 884 richieste di assistenza. "Le persone più anziane sono particolarmente vulnerabili a certe tipologie di truffe", sottolinea Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. "Informazione e formazione sono essenziali per fornire ai consumatori gli strumenti necessari a difendersi" aggiunge. Per contrastare questo fenomeno, Federconsumatori ha lanciato la Settimana del Consumatore, in programma fino al 16 marzo.

Rossella Conte