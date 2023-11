Consumismo ed eco-ansia in un ciak. Anteprima di "Un anno difficile"

Saranno a Firenze questa sera, al cinema Principe di viale Matteotti, i due registi più premiati del cinema francese, Eric Toledano e Olivier Nakache. Sono i registi di "Quasi amici", che dieci anni fa fu campione d’incassi in Francia e un successo sorprendente in tutto il mondo. Stasera (ore 21) presentano il nuovo film dal titolo "Un anno difficile", commedia sentimentale ecologista, divertente e politica allo stesso tempo. Dopo il film – in lingua originale con sottotitoli in italiano – i due saranno a disposizione degli spettatori e delle loro domande. Il film uscirà domani nelle sale di tutta Italia. Tutto nasce da un Black Friday, rito pagano della nostra civiltà dei consumi, versione contemporanea dell’"assalto ai forni" manzoniano. Siamo tutti spinti agli acquisti compulsivi, come se da questi dovesse dipendere la nostra felicità. Anche se i due protagonisti si sono riempiti di debiti,e uno non ha più nemmeno una casa in cui vivere.

L’incontro con un’attivista ecologica dura e pura, interpretata dalla meravigliosa Noémie Merlant, riuscirà a salvarli? "Abbiamo pensato a questo film durante la pandemia - spiegano - mentre vedevamo le strade deserte, le serrande dei negozi abbassate, gli aerei piantati a terra. E in contrasto con questa sensazione di vuoto, abbiamo pensato alla nostra società in crescita permanente. Poi abbiamo trovato sul web un video di attivisti che cercavano di impedire alla folla di entrare in un grande magazzino durante il Black Friday. Erano due visioni del mondo che si scontravano. È iniziato tutto da lì". Sempre sul film, dicono: "Siamo cresciuti nell’abbondanza consumistica. E un giorno ci siamo trovati di fronte a giovani che soffrono di eco-ansia. Abbiamo trattato questi due temi ‘seri’, abbiamo trattato la violenza del nostro periodo storico. Ma per farlo, avevamo tantissimo bisogno di comicità. Far ridere ci ha permesso di avvicinarci al tema in punta di piedi, con leggerezza". La proiezione di stasera è realizzata in collaborazione con l’Istituto francese di Firenze.