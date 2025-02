Consorzio Vino Toscana, il 20 febbraio anteprima a Firenze

Firenze, 13 febbraio 2025 - Il vino Toscana Igt il prossimo 20 febbraio sarà protagonista de 'L'Altra Toscana', evento di degustazione riservato a stampa e operatori del settore in programma al Palazzo degli Affari a Firenze. Il Consorzio Vino Toscana si presenta all'appuntamento forte di 89 milioni di bottiglie prodotte nel 2024 (-1%), di cui il 69% destinato all'export, con i Paesi europei in testa che rappresentano il 46% di tale quota, seguiti dagli Usa che assorbono il 33%. In termini di valore, la produzione del Vino Toscana Igt si attesta attorno al mezzo miliardo di euro. "L'anteprima de L'Altra Toscana - afferma il presidente del Consorzio, Cesare Cecchi - arriva dopo una vendemmia 2024 assolutamente soddisfacente, foriera di vini equilibrati e gradazione non troppo elevata. La produzione è stata buona anche dal punto di vista quantitativo, con 820.000 ettolitri prodotti in 15.000 ettari di vigneto. L'aumento rispetto allo scorso anno è stato significativo dato che la vendemmia 2023 era stata molto scarsa a causa dei numerosi problemi dovuto all'andamento climatico e alle patologie che si svilupparono". Cecchi ha poi sottolineato che nel 2019 il Consorzio Vino Toscana realizzò una indagine tra i produttori, "e l'80% delle aziende pensava che il fattore che avrebbe potuto maggiormente influire negativamente per l'export negli Usa sarebbero stati proprio gli eventuali dazi. Oggi la situazione sembra di nuovo essere del tutto simile e la sensazione dei produttori è del tutto analoga. Comunque non vogliamo agire come se già ci fossero i dazi, ma attendere gli eventi auspicando che l'Italia riesca a superare il problema e fare degli accordi soddisfacenti. Intanto il Consorzio ha provveduto alla registrazione del nome 'Toscana Igt' negli Usa".