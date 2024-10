Consorzio di bonifica, Unione Agricoltori Firenze: "E' ora di una svolta"

Firenze, 1 ottobre 2024 – "Sono iniziate le elezioni per il Consorzio di bonifica Medio Valdarno 3. È dunque il momento di parlare chiaro: non è accettabile che basti una perturbazione, neanche troppo eccezionale, a mandare sott'acqua strade, piazze e case, come successo anche in questi ultimi giorni". A dirlo è Francesco Colpizzi, presidente dell'Unione degli agricoltori della provincia di Firenze, a proposito delle elezioni del Consorzio di bonifica Medio Valdarno 3 che sono in corso e si concluderanno il 5 ottobre. "Serve un'opera costante e precisa di monitoraggio e manutenzione – spiega Colpizzi - non solo sui fiumi, ma soprattutto sul cosiddetto reticolo minore, sia di collina che di pianura, coinvolgendo anche noi agricoltori in quanto sentinelle del territorio. Per farlo, serve una discontinuità netta nel governo del Consorzio di bonifica Medio Valdarno 3. Servono un piano di gestione imprenditoriale attenta e innovativa e la capacità di investire bene i 31 milioni di fondi a disposizione del Consorzio". "Ho sentito dire ieri ad un’intervista su una emittente radio dal candidato alla presidenza della lista sostenuta da chi ha governato finora il consorzio “Acqua Ambiente per la resilienza climatica”, Paolo Masetti – attacca il presidente dell'Unione degli agricoltori della provincia di Firenze – che la sede è costata poco. Stiamo parlando di circa 600 mila euro: un'enormità. Quei soldi dovevano e devono servire per la manutenzione del territorio, non per altro. Perché il Consorzio avrà anche una sede scintillante, ma Montale e Montemurlo – per fare due esempi concreti – sono di nuovo sott'acqua ad un anno dall'alluvione del novembre 2023. E questo non è accettabile". "L'unico modo per cambiare le cose – conclude Colpizzi - è votare l'alternativa allo status quo e cioè la lista 'Puntualità, efficienza, passione', che non è una lista civetta politica ma è nata dal basso, dall'alleanza tra associazioni che rappresentano i lavoratori, i cittadini e gli imprenditori: Confindustria Toscana Nord, CIA Pistoia, Prato e Firenze, Confagricoltura Pistoia, Prato, Firenze e Siena, Confcooperative, Confesercenti, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari Pistoia e Prato, Confcommercio Prato Pistoia e Confartigianato Pistoia Prato. Il nostro candidato alla presidenza è Lorenzo Cecchi de' Rossi".