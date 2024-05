Consiglio comunale, ecco il resoconto dell’attività

Tutti i numeri della legislatura 2019/2024 del Consiglio comunale di Pontassieve. In tutto le sedute del Consiglio sono state 57, nel corso delle quali sono state redatte un totale di 509 deliberazioni, di cui 122 inerenti atti politici, tra questi 38 interrogazioni e tre interpellanze, 57 ordini del giorno e 24 mozioni. Il gruppo consiliare che ha proposto il maggior numero di interrogazioni è stato il gruppo Lega per Salvini con 22 richieste, seguito da Pontassieve Libera con 16. Mentre il maggior numero di ordini del giorno proposti è arrivato dai gruppi Pd e Lista civica per Monica Marini con 38. Equamente distribuite invece le mozioni: 8 del Pd e Lista civica, 8 di Pontassieve Libera 6 di Lega Salvini e 5 del Movimento 5 stelle. Nel corso della legislatura i 16 consiglieri comunali eletti nel 2019 sono rimasti gli stessi, se si esclude l’avvicendamento del consigliere dimissionario Giuseppe Greco col consigliere Loreno Nenci. All’interno della composizione del Consiglio si è anche registrata la nascita del gruppo Pontassieve Libera e del gruppo Insieme per Pontassieve, quest’ultimo formatosi al penultimo consiglio comunale di aprile 2024. Il numero di presenza medie durante le sedute è stato del 88% e, tra i consiglieri, sempre presenti sono risultati Martina Betulanti (presidente del Consiglio comunale) e Daniele Donnini, che non hanno mancato nessuna delle 57 assemblee. L’attività del consiglio si è concretizzata anche nelle sedute delle varie commissioni consiliari permanenti.

Leonardo Bartoletti