Consegnano in ritardo bollettini su passi carrai a Sesto: "Multa non va pagata"

La "situazione è estremamente spiacevole per i sestesi", e riguarda la riscossione della tassa dei passi carrabili. Il capogruppo della Lega Daniele Brunori (foto) denuncia i disagi derivanti dal fatto che la società incaricata dal Comune "ha mandato in ritardo i bollettini, costringendoli a subire multe ingiuste per il mancato pagamento del passo carrabile". Brunori sollecita quindi il Comune a intervenire immediatamente, eliminando le sanzioni ingiuste, ripensando il contratto con la società di riscossione, e migliorando la supervisione del servizio e la comunicazione ai cittadini. E’ poi fondamentale "il risarcimento da parte della società di riscossione o dal Comune dei danni finanziari subiti".

L’amministrazione comunale intanto fa sapere che chi non avesse ricevuto i bollettini promemoria per il pagamento del canone entro la scadenza del 31 marzo o la notifica dei relativi avvisi di mora, che si può contattare il concessionario Ica srl per email, all’indirizzo ica.sestofiorentino@icatributi.it, o telefonicamente allo 0554421285 per richiedere l’annullamento della sanzione.