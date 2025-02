Confcooperative Toscana: “Riutilizzare immobili pubblici per affitti canone convenzionato"

Firenze, 11 febbraio 2025. “Per fare fronte all’emergenza mutui e affitti serve una legge regionale che apra al riuso di immobili pubblici anche da riqualificare e destinare a residenza a canone convenzionato”. A dirlo è Alessandro Tatò, presidente di Confcooperative Habitat Toscana, che interviene così sul tema. “E' chiaro - aggiunge - che abbiamo bisogno di un nuovo Piano casa nazionale per gestire la situazione che si è generata a partire dalla pandemia e che prosegue con i conflitti bellici in corso, ma nel frattempo Regione e Comuni possono lavorare in sinergia su una normativa più celere”. “Negli ultimi anni il potere d’acquisto delle famiglie si è eroso, e le conseguenze sul mercato delle locazioni e della produzione-vendita di immobili si sono fatte sentire. I costi di costruzione, in Toscana, sono passati da una media di 1300 €/mq a 1800-2000 €/mq, con inevitabili riflessi sui prezzi di vendita, ormai ovunque assestati oltre i 3000 €/mq”. “La speranza che l’aumento generale dei prezzi si sarebbe fermato e tornato ai livelli precedenti, è stata vana. Ora servono un intervento regolatore nel breve periodo, con una politica fiscale che conceda respiro ai redditi più colpiti, ed un Piano casa da parte del Governo, che agisca sul lungo periodo. Dobbiamo riequilibrare un mercato che si trova nel caos, e che dialoga soltanto con chi ha ampia disponibilità economica, lasciando ai margini tutti quelli che, pur dotati di redditi medi specialmente nelle città metropolitane, non riescono a stare al passo con gli aumenti”. “Oggi il costo della casa - conclude Tatò - sia per i mutui che per le locazioni, rappresenta il 50% della spesa familiare. Ecco perché dobbiamo recuperare gli immobili pubblici che sono inutilizzati, mettendoli sul mercato ad un prezzo accessibile, sia per le famiglie - monoreddito che a doppio reddito - che per gli studenti”. Inoltre dobbiamo pensare ad un mercato più complesso ad esempio non possiamo non pensare anche alla terza età, il senior housing deve avere sia una collocazione normativa nella legislazione regionale che nella normativa dei comuni”.