Confartigianato bis, aperta la seconda sede cittadina

Confartigianato fa il bis e apre la seconda sede a Firenze, in via Aretina 167. A motivare la scelta è la crescita nel numero dei soci Confartigianato Firenze provenienti dall’area di Firenze Sud (+19%): questi rappresentano, al momento, circa il 20% dei soci fiorentini dell’associazione di categoria. La nuova sede si aggiunge a quella storica di via Da Empoli (zona Isolotto) e fornirà tutti i servizi Confartigianato alle imprese e ai professionisti, tra i quali: rappresentanza, contabilità e paghe, Caaf, credito e incentivi, ambiente e sicurezza, formazione. "Per Confartigianato, nell’anno che segna i 75 di attività, questo è passo significativo, poiché ci permette di coprire meglio il territorio fiorentino e di essere ancora più vicini alle esigenze delle imprese locali che, da oggi, avranno un altro punto di riferimento, con la solita qualità dei servizi". A dirlo è la presidente di Confartigianato Firenze Serena Vavolo. "Quando un’associazione storica come Confartigianato cresce sul territorio non possiamo che esserne contenti – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – è il segno della vivacità di un settore che a Firenze ha sempre portato qualità, con operatori che quando si mettono insieme formano un patrimonio che arricchisce la nostra città".

Rossella Conte