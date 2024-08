Condizionatori, cambiano le regole: "Vietati sulle facciate esterne"

Utili, utilissimi, quasi indispensabili con le temperature africane di questa estate ma gli impianti di condizionamento, visto il loro aumento, sono sicuramente anche impattanti dal punto di vista ‘estetico’. Con l’approvazione degli aggiornamenti al regolamento edilizio il Comune di Impruneta si è occupato specificamente anche di questo punto, chiarendo come e dove condizionatori e pompe di calore non potranno più esserci. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, questi apparecchi non potranno più essere installati sulle facciate che guardano su strade o spazi pubblici, garantendo così una maggiore tutela del decoro urbano. Con le nuove norme, ritenute necessarie per fornire ai cittadini uno strumento aggiornato e più efficace nella sua applicazione, dunque si eviterà il proliferare di condizionatori visibili su pubbliche vie che dovranno invece essere installati su facciate interne.

Per quanto riguarda le canne fumarie, il regolamento stabilisce invece che, nelle nuove costruzioni, i fumi dovranno essere obbligatoriamente evacuati attraverso il tetto. Tuttavia, per le ristrutturazioni o gli interventi di manutenzione minore, sarà consentita l’evacuazione a parete. Nel settore delle energie rinnovabili, il testo introduce nuove regole per l’installazione di impianti fotovoltaici e altre tecnologie a fonti rinnovabili, come pannelli solari e generatori eolici. Inoltre sono state apportate modifiche riguardanti specifici elementi edilizi, tra cui pergolati, gazebo, tettoie, lucernari, infissi e serramenti esterni, e terrazze a tasca. Una serie di variazioni che mirano, in particolare, ad alleggerire iter burocratici.

"Questa modifica – dichiarano infatti il sindaco Riccardo Lazzerini e la vicesindaca Laura Cioni – in attesa dell’approvazione del piano operativo e del successivo regolamento edilizio, è stata introdotta come segnale di apertura verso la semplificazione delle procedure e l’adeguamento alle norme attuali in tema di edilizia. Vogliamo alleggerire prescrizioni ormai obsolete, fornendo un chiaro segnale dell’intenzione dell’amministrazione di procedere verso una gestione più snella e moderna, che permetta interventi tempestivi e adeguati alle esigenze odierne". Il regolamento completo e aggiornato è consultabile nella pagina dedicata del sito del Comune di Impruneta, nella sezione "Regolamento Edilizio Comunale" raggiungibile a questo indirizzo: https://tinyurl.com/mt2uk9yk.