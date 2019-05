Firenze, 2 maggio 2019 - Raccontare, attraverso la fotografia, paesaggi, scorci, volti, momenti di vita quotidiana e collettiva in Toscana che rievochino personaggi, atmosfere, luoghi ed emozioni descritte nelle opere di William Shakespeare.

Questo e molto altro è stato alla base del concorso rivolto a giovani fotografi under 40 "Luoghi e volti shakespeariani in Toscana", indetto dal Teatro del Maggio e La Nazione nell'ambito delle celebrazioni per i 160 anni dalla fondazione del giornale.

Nel foyer del Teatro del Maggio il soprintendente Cristiano Chiarot e il direttore de La Nazione Francesco Carrassi hanno premiato la vincitrice del concorso Irene Montini proprio di fronte all'esposizione delle tre opere in gara più apprezzate. Le fotografie sono state valutate da una commissione, composta da Martino Marangoni, Lucia Baldini, Sergio Risaliti e Massimo Sestini e dal direttore Carrassi, che, a proprio insindacabile giudizio, hanno selezionato le migliori. Fotografie che rimarranno esposte per la durata del LXXXII Festival del Maggio Musicale Fiorentino nel foyer del Teatro.

