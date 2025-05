Concorso internazionale ’Città di Scandicci’. Record di iscrizioni

Record di iscrizioni per il 14° Concorso Internazionale Musicale ’Città di Scandicci’, in programma a Scandicci (Firenze) dall’11 al 18 maggio. Sono 4.000 i giovani musicisti, in rappresentanza di ben undici regioni italiane, che hanno aderito all’iniziativa. Sono previste sezioni per solisti, duo e piccoli gruppi, ensemble, cori, orchestre e bande musicali. La manifestazione offrirà anche concerti, momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, masterclass di musicisti di fama come Giuseppe Scarpato e Peppe Vessicchio, che sarà anche presidente di giuria della sezione canto.

L’evento conclusivo di domenica 18 maggio, ’A thousand guitars in Scandicci City of Music’, si terrà in piazza della Resistenza e sarà l’opportunità per condividere la propria passione e unirsi a una grande, enorme, band. L’iniziativa è aperta a tutti i musicisti, di ogni età e qualsiasi livello di abilità, che suonano la chitarra acustica, elettrica o il basso.

Il Concorso Internazionale Musicale ’Città di Scandicci’ è organizzato dalla Filarmonica Vincenzo Bellini di Scandicci, direzione artistica a cura del maestro Luca Marino. Contatti: direttore artistico Luca Marino 339.8011519, [email protected]

Domenica 11 maggio Categorie Bande Musicali la mattina e pomeriggio con premiazione finale prevista alle 18.30. Cori e Canto Lirico lunedì 12 maggio; Canto Moderno martedì 13 maggio, presidente di giuria Peppe Vessicchio; solisti, piccole formazioni, orchestre dal 13 al 17 maggio. Il 17 maggio le prove termineranno nel primo pomeriggio per poter procedere alla cerimonia di premiazione alle 17 dei solisti, dei gruppi e delle Orchestre.

Domenica 18 maggio mattina e pomeriggio ’A thousand guitars in Scandicci City of Music’ Giuseppe Scarpato in piazza Resistenza.