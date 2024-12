Concerti e incontri. La scuola di musica compie quarant’anni

Una serata con musica e interventi per ripercorrere i 40 anni della scuola di musica comunale. Un compleanno importante che sarà ospitato nella sala del Consiglio comunale martedì 10 dicembre, alle 20,45. Fondata nel 1984 la scuola di musica comunale di Pontassieve negli anni ha allargato le sue attività anche ai comuni limitrofi e ad oggi – con la gestione della scuola di musica Sound – svolge attività nei comuni di Pontassieve, Dicomano, Londa, Pelago, e Rufina. Per l’elevato numero di allievi e per il livello qualitativo dell’insegnamento la Scuola di Musica Comunale rappresenta una delle realtà formative più importanti in campo musicale a livello regionale. Nell’ultimo anno didattico 2023/2024 sono stati 442 gli allievi iscritti ai corsi nelle cinque sedi della Valdisieve. Sempre sotto il coordinamento d’insegnanti professionisti e dello storico direttore Franco Baggiani. Un numero elevato che da quest’anno ha superato anche gli iscritti che frequentavano i corso nel periodo pre-covid. Leonardo Bartoletti