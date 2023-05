Con un libro si diventa grandi Scrittura, laboratori e spettacoli Tre giorni dedicati ai piccoli lettori

Tre giorni di letture animate, laboratori di scrittura, live painting, spettacoli, dibattiti e incontri, tutti dedicati alla letteratura per bambini, ragazzi, teenager e young adult. Nasce a Firenze La città dei giovani lettori: da oggi al 6 maggio la prima edizione del festival che mette al centro il mondo del libro dagli 0 anni in su, catalizzando a Villa Bardini illustratori, editori, divulgatori e autori tra i più interessanti del panorama italiano e internazionale.

L’iniziativa è parte del progetto La città dei lettori di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano: un percorso tra opere grafiche, serie best-seller, casi editoriali, progetti educational, favole, fantasy, gialli, romanzi, saghe e racconti per esplorare un universo letterario ricchissimo.

La programmazione è affidata alla libreria Premio Andersen "Farollo e Falpalà", con il patrocinio di Ministero della cultura e polizia di stato, il patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 1 del Comune di Firenze, il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze e la collaborazione della rivista Birò.

Tra i protagonisti nomi di punta dello scenario contemporaneo: dai pluripremiati illustratori britannici Jim Field – noto al grande pubblico per le immagini del "Maialino di Natale" di J.K.Rowling – e Sam Usher – maestro dell’acquerello e autore dell’amatissima serie sulle stagioni edita in Italia da Edizioni Clichy – a Nikola Kucharska, designer e graphic novelist pubblicata in tutto il mondo con base in Polonia, solo per fare qualche esempio.

La collaborazione con la Questura di Firenze porterà a Villa Bardini l’unità cinofila, il reparto a cavallo e gli operatori delle volanti con auto e moto di servizio per incontrare i ragazzi. Confermata la sinergia con Unicoop Firenze, che contribuirà al festival anche fornendo un kit ristoro per tutti i partecipanti, mentre La città dei giovani lettori sarà presente domenica 7 maggio ai Giardini della Terza Piazza, presso il Coop.fi di piazza Leopoldo a Firenze.

