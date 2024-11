Comunità energetica. Partono gli incontri per aziende e operatori

Cittadini, aziende ed operatori del settore insieme per la transizione energetica del territorio., la comunità energetica promossa da Bcc Pontassieve rappresenta una concreta iniziativa in tal senso per la transizione energetica del nostro territorio, con l’obiettivo di promuovere la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili a livello locale, Sievenergia offre un’opportunità anche agli installatori d’impianti fotovoltaici e sistemi di risparmio energetico di diventare protagonisti di questo cambiamento.

Un primo appuntamento è già fissato per mercoledì 4 dicembre, alle 21 nella in Sala Don Maestrini (piazza Cairoli 5, a Pontassieve). Un incontro nel quale verranno illustrate le caratteristiche di Sievenergia. La serata sarà aperta a tutti, previa conferma della partecipazione scrivendo a [email protected]. Sievenergia è nata ufficialmente lo scorso 22 aprile 2024, giornata internazionale della Terra. In progetto intende diventare strumento innovativo al servizio della transizione che promuove la cooperazione locale sui temi della sostenibilità. Tutto questo con caratteristiche ben definite: progetto realmente locale, attento al sociale ed aperto a tutta la comunità.

Un percorso sviluppato in forma di società cooperativa, promosso da Bcc Pontassieve al fine di dotare le comunità che vanno dalla Valdisieve fino all’area di Firenze di uno strumento intorno al quale poter non solo scambiare energia, ma anche ricercare opportunità e benefici economici, ambientali e sociali e non profitti finanziari. Sia a vantaggio dei propri soci che della comunità locale.

Leonardo Bartoletti