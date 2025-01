Compro Oro abusivi a Firenze, l’inchiesta di Striscia. Minacce di morte al ‘gancio’

Firenze, 17 gennaio 2025 – Un’inchiesta di Striscia la Notizia in onda nell’edizione di oggi, 17 dicembre, del tg satrico svela i retroscena dietro ai Compro Oro abusivi a Firenze. Minacce, anche di morte’, sono state ricevute da un "gancio" di Striscia che stava realizzando il servizio insieme all'inviato Max Laudadio.

Nella nota si spiega come le telecamere nascoste del tg satirico documentino la compravendita di oro che avviene al parco delle Cascine: 30-40 euro al grammo il prezzo proposto da chi si contende la zona. E c'è anche chi, oltre a trattare l'oro, spaccia e ricicla denaro.

"Si lavora con i chili. Droga, soldi, crack, fumo, quello che vuoi c'è", dichiara uno di loro al gancio di Striscia che si fingeva interessato all'oro. Ma il mediatore, appena scopre che il collaboratore di Laudadio non ha l'oro con sé, si innervosisce. E, dato che aveva già avvisato la persona per cui lavora che stava arrivando da lui per chiudere l'affare, ruba il cellulare al gancio e lo usa per ricattarlo: "Piglia l'oro altrimenti non ti ridò il telefono". Poi anche le minacce.