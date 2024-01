Compiobbi più vicina con lo sportello Polis. Aprirà all’ufficio postale

Lo sportello Polis, che avvicina cittadini e pubblica amministrazione, sarà a Compiobbi. La sede proposta dal Comune di Fiesole è stata accolta e, dopo i necessari lavori di adeguamento, presso l’ufficio postale di piazza Etrusca sarà possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile, Cie, passaporto, codice fiscale ma anche certificati giudiziari e previdenziali, e tanti altri atti, evitando così ai cittadini di doversi recare presso i vari Enti istituzionali preposti.

"Un grande risultato, di cui siamo assolutamente soddisfatti. Una bella notizia per tutta la Valle dell’Arno – osserva il sindaco Anna Ravoni – Compiobbi, più delle altre frazioni sconta la lontananza dal Comune, dalla Regione, dai centri distaccati dei Ministeri, dalla Questura e dalla Prefettura. Inoltre – prosegue- la popolazione della Valle dell’Arno è una fra le più anziane della zona e avrà certamente un importante vantaggio dall’accesso ai servizi delle Amministrazioni centrali e locali presso l’Ufficio Postale. Proprio per questo voglio ringraziare Poste Italiane, per aver raccolto il nostro suggerimento, venendo incontro ai bisogni del territorio". Si stima che il servizio avrà un bacino di utenza di circa 3mila persone. Tanti sono i residenti che gravitano nella zona. L’attuazione, va detto, richiederà del tempo. L’ufficio postale di Compiobbi va infatti riprogettato per ampliare l’accesso digitale. Polis è un progetto ideato nel 2021 per i Comuni con meno di 15mila abitanti e che ha visto Fiesole tra i primi comuni interessati a partecipare.

D.G.