Compiobbi, ecco le elementari. E le medie traslocano al Girone

Non solo lavori di ristrutturazione per i plessi scolastici della Valle dell’Arno fiesolana. Concluso la scorsa estate l’intervento di riqualificazione statica, rifacimento del tetto compreso, del plesso delle elementari Gualtierotti di via Montegirone, a Girone, che a settembre ha riaperto ospitando tre classi, la prossima tappa è la sistemazione dell’edificio di Compiobbi di elementari e medie. Il cantiere sta andando avanti e fra alti e bassi, salvo novità, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025, come indicato dal Bando periferie, che risalgono al 2017.

L’attività di programmazione dell’Amministrazione comunale non si concluderà però con la chiusura del cantiere edile. In questo ultimo periodo è stata avviata, in accordo con la direzione didattica, una verifica sulla ricollocazione degli studenti.

In particolare, il Comune starebbe optando per il trasferimento degli studenti delle secondarie di Compiobbi (ovvero delle medie) presso il plesso di via Montegirone. Contestualmente si ipotizza di spostare tutte le classi delle elementari presso la scuola di Compiobbi. L’operazione, salvo ritardi nella consegna dei lavori della ditta incarica , potrebbe avvenire a partire da settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico.

E’ questa la nuova "mappa" delle scuole della Valle dell’Arno che sarà presentata giovedì prossimo nel corso di una assemblea pubblica, organizzata dalla giunta comunale di Fiesole, insieme al dirigente scolastico, Alessandro Lattanzi. L’appuntamento è alle 21 al cinema del Girone di via Aretina. Intanto un primo riassetto delle classi sarà a aprile.

Se la tabella dei lavori sarà rispettata infatti, le classi, una decina, che oggi sono nel blocco delle medie di Compiobbi saranno spostate, e "strizzate" secondo alcune critiche sollevate dai genitori del paese, nella parte del plesso delle elementari , così da consentire la sistemazione dell’ultima parte dell’edificio di via Venturini.

"La riorganizzazione delle scuole della valle dell’Arno sarà concordata con i cittadini. Come amministrazione- spiega il vicesindaco Tommaso Manzini- siamo a lavoro per pensare un futuro diverso. E’ stato infatti un errore non fare prima questo ragionamento. Il risultato è che adesso abbiamo strutture risistemate con soldi dei contribuenti che sono sottoutilizzate e che con il calo della natività rischiano di chiudere". L’attenzione è richiamata sulle elementari di Montegirone, che oggi ospitano solo tre classi e che l’anno prossimo, in caso di un nuovo calo degli iscritti, potrebbe perdere ancora una prima. Meglio quindi spostarla a Compiobbi e destinare questo spazio alle medie. A rimescolare le carte c’è anche la sistemazione dell’asilo e della materna di via Sambre a Compiobbi.

"Possiamo spostarla presso il plesso delle Medie, che in futuro – conclude Manzini – potranno ospitare anche un centro giovani o la biblioteca". La nuova mappa scolastica non convince però il comitato Compiobbi Ellera, che osserva: "Lo spazio di Girone è insufficiente per le medie; difficile da raggiungere e si perderanno iscritti. Perché non mettere qui l’asilo di via Sambre?".