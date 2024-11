Commissario capo Anna Maffei è la nuova portavoce del questore Maurizio Auriemma

La dottoressa Anna Maffei è il nuovo portavoce del questore Maurizio Auriemma. Laureata a pieni voti in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, dopo aver vinto il concorso per funzionario della Polizia di Stato, ha frequentato e portato a termine con successo il 111esimo corso di formazione per Commissari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Arrivata a Firenze a luglio dello scorso anno. Al termine del periodo di formazione, con il grado di Commissario Capo, Maffei manterrà comunque il ruolo di Funzionario Addetto delle Volanti.