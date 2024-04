"Come tu mi vuoi" di Pirandello. Gran chiusura al teatro Garibaldi

Lo storico teatro Garibaldi di Figline Valdarno affida la chiusura della sua 51° stagione di prosa a Luca De Fusco e al suo adattamento, firmato insieme a Gianni Garrera, di un classico teatrale: "Come tu mi vuoi" di Pirandello che ha ispirato già tanti artisti tra cui Greta Garbo che ne interpretò un breve adattamento cinematografico in "As you desire me".

Oggi l’interprete principale è Lucia Lavia, figlia di due artisti come Gabriele Lavia e Monica Guerritore.

L’attrice entra nei doppi panni de "L’Ignota", un personaggio dai due volti: la ballerina e cortigiana Elma nel primo atto e Cia, stereotipo della moglie borghese, nel secondo. Ambientata fra la Berlino e l’Italia degli anni Venti, la commedia è un capolavoro poco indagato di Luigi Pirandello, ma che racchiude i temi principali del suo pensiero: la maschera, le verità mai univoche, l’ipocrisia sociale.

Non è la prima volta che De Fusco, che è anche regista dello spettacolo, si addentra nello studio del teatro pirandelliano. Ma stavolta porta sul palco quello che è considerato il capolavoro della maturità dell’autore siciliano con l’intento di avviare un nuovo preciso progetto: dar luce alle sue opere meno consuete. In una scenografia ispirata alla galleria degli specchi de "La signora di Shangai" di Orson Welles, dai frammenti del proprio riflesso, emergono le inquietudini e le ambiguità della protagonista.

Ma chi è veramente "L’ignota" con il volto di Lucia Lavia? Come dice lei stessa, è forse "un corpo senza nome" o un animale da palcoscenico "che nella danza e nel vino trova espressione di sé, arrivando a confondere i confini tra realtà, sogno, immaginazione e ricordi". La sua vicenda diventa, dice il regista De Fusco, "un percorso simile ad una navigazione nella nebbia con pochi fari all’orizzonte". "Come tu mi vuoi" sarà in scena al Garibaldi sabato alle 21 e domenica alle 16,30.

I biglietti sono in prevendita sul circuito Boxoffice e Tickeone e alla biglietteria del teatro di Figline Valdarno.

Si tratta di uno spettacolo di livello assoluto che richiamerà a teatro tanti appassionati, com’è tradizione ormai per il Garibaldi di Figline Valdarno.