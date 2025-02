Come ripensare gli spazi urbani

Esperti e amministratori a confronto sulla progettazione urbana e la gestione sostenibile dell’acqua. È questo il fil rouge del convegno organizzato oggi dal Comune di Campi nel Foyer del Teatrodante alle 10. ‘La progettazione degli spazi urbani della sponge city: strategie e azioni per la città del futuro’ il tema della giornata che sarà sviscerato in due sessioni. Prevista, fra gli altri, la presenza del governatore Giani, e del presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti. "Gli effetti degli eventi meteo estremi – ha detto il sindaco Tagliaferri - sono sotto gli occhi di tutti. La politica non può limitarsi a intervenire nelle emergenze, dobbiamo agire con lungimiranza, investendo in opere strategiche e ripensando gli spazi urbani e progettando città capaci di adattarsi alle nuove sfide climatiche".