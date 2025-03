Come ridurre l’inquinamento . Chi usa il trasporto pubblico?

Gas serra e particolati, nemici numero uno delle nostre città, rendono l’aria irrespirabile e arrecano innumerevoli danni alla salute. Eppure basterebbe adottare uno stile di vita più ecologico per far sì che l’inquinamento diminuisse significativamente, ad esempio usando l’autobus per gli spostamenti in città. Invece il 76% della popolazione italiana ama spostarsi con la propria auto, noi abbiamo cercato di capire perché.

Come prima cosa abbiamo intervistato Riccardo Nannipieri, Coordinatore Marketing e Comunicazione di Autolinee Toscane, che ci ha parlato delle varie innovazioni introdotte per rendere l’autobus sempre più agevole: come il pagamento "contactless" oppure l’App "at" che ha molte funzioni, tra cui, quella di monitorare il proprio autobus in tempo reale. Inoltre l’azienda sta provvedendo a rimodernare tutti i mezzi sostituendo i vecchi bus con quelli elettrici ad emissioni zero.

Poi siamo andati a intervistare l’utenza della scuola ed è venuto fuori che su un campione di 200 persone il 40% si muove a piedi o in bici, il 50% usa la macchina e solo il 10% usa l’autobus. Chi usa l’auto, non prende l’autobus perché dice che spesso saltano le corse, arrivano in ritardo e sono molto affollati. Quindi, da una parte invitiamo l’azienda a fornire un servizio all’altezza delle aspettative e dall’altra bisognerà pensare a un nuovo modo di viaggiare.

Sensibilizzazione, socializzazione, informazione e innovazione tecnologia, sono stati i criteri di riferimento per la progettazione di un "autobus ideale". Immagina un autobus che non sia solo un mezzo di trasporto, il suo design è accattivante con colori che richiamano la natura, un vero e proprio giardino in movimento.

E’ munito di purificatori che con un sistema di filtraggio sanifica l’aria circostante trasformando l’autobus in un vero e proprio purificatore su ruote. I sedili sono disposti in modo tale che i passeggeri possono guardarsi e socializzare creando un ambiente accogliente e conviviale. Al centro dell’autobus c’è una bacheca digitale dove chiunque può lasciare un messaggio positivo. Uno spazio è dedicato all’informazione, dove ragazzi in età scolare possono esprimere la propria opinione.

Questo autobus non è solo un mezzo per arrivare da un posto all’altro: è un invito a rallentare, a respirare aria fresca e a vivere la città in tutte le sue dimensioni. Salire su quest’autobus è un’emozione, sapendo che ogni viaggio è un passo verso un futuro più sano.