Come cercare la fortuna nel 2024

Ultimo fine settimana dell’anno 2023, la mezzanotte di domani, San Silvestro, segnerà il passaggio, la fine di qualcosa e l’inizio di un nuovo percorso da fare.

Credenze e tradizioni

popolari che si tramandano di generazione in generazione affinchè le abitudini, gli stili di vita, l’educazione, il rispetto, ma anche l’esperienza sugli errori commessi ci possano essere d’aiuto per un futuro migliore.

Buon Capodanno a tutti dunque , buona fine e miglior principio per un 2024 di serenità, felicità e salute. Per la fortuna proviamo con questi numeri da giocare per tre estrazioni: 31–55–75.

L’OROSCOPO: Ariete 6 26 , Toro 12 25, Gemelli 15 51 , Cancro 29 71 ,

Leone 9 19 , Vergine 55 73 , Bilancia 1 62 , Scorpione 23 30, Sagittario 3 17 , Capricorno 44 45 , Acquario 36 38 , Pesci 17 90.

I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 31 36 40 da giocare a Napoli e tutte le ruote.

TERNI dei nomi di persona. Daria 25 75 36 , Flora 20 54 5, Giovanna 15 37 28 , Ilaria 5 55 67 , Loretta 11 38 83 , Piera 39 90 , Vittoria 51 43 69 , Davide 81 62 19 , Eugenio 28 40 17, Fabrizio 10 28 68 , Giovanni 34 54 64 , Piero 87 5 58 Silvestro 15 45 31 , Stefano 59 64 20.

L’AFORISMA della settimana scelto da MARIO.

"Sono le piccole cose ad occupare nel

cuore gli spazi più profondi. Come tesori nascosti, i piccoli gesti, le parole delicate, i gesti

dell’amore autentici, sono quelii che ci porteremo dentro per sempre".

(Anton Vanligt)

