Come capire che non è più amore

Abbiamo intervistato la dottoressa Maria Cecilia Monge, psicologa presso la nostra scuola.

Quali sono per una donna i primi segnali che una relazione non è sana, ma tossica?

"Quando in una relazione ci si isola e non c’è più spazio per gli amici, la famiglia e il lavoro; quando l’altro si adopera affinché non si possano più incontrare persone che ci vogliono bene. Se sono sola nel giorno in cui la relazione sfocia in una situazione di violenza non saprò più a chi rivolgermi o chiedere aiuto".

E quando un uomo deve rendersi conto che il suo non è amore sano?

"Se vede che il proprio atteggiamento è troppo possessivo nei confronti della fidanzata e che ha bisogno di tenere sotto controllo la sua vita perché non si fida, pensando che se lui non c’è o non la controlla lei possa lasciarlo. "Innamorarsi" è un qualcosa di più e non è mai una privazione o una perdita".

La gelosia è la causa principale di queste tragedie o ne esistono altre?

"Gli uomini hanno a che fare con una difficoltà incredibile ad elaborare la frustrazione che segue l’essere stati lasciati. Pensano di esistere solo in quella relazione e dicono "la mia vita non ha più senso". Si tratta di imparare a gestire le emozioni".

Cosa s’intende per relazione sana?

"Una relazione sana è una relazione in cui dall’incontro con l’altro viene fuori qualcosa che da solo non avrei potuto fare. Quando all’interno di quella relazione nascono cose belle che ci aprono al mondo".