Colto da attacco cardiaco per strada, viene salvato da un anestesista e da un ex consigliere comunale

Firenze, 7 aprile 2025 – Un uomo colto da attacco cardiocircolatorio in piazza Santo Spirito a Firenze è stato salvato grazie all'intervento dell'ex consigliere comunale Stefano Di Puccio e di un medico anestesista. Entrambi stavano passando per caso. Per chi fosse stato «presente intorno alle 13 in piazza Santo Spirito, il signore in terra in arresto cardiaco è vivo! In terapia intensiva ma vivo!», scrive Di Puccio su Facebook, aggiungendo di aver «fatto una manovra di rianimazione per più di 25 minuti fino all'arrivo dell'ambulanza. Sono felice oggi! Grazie a quel signore medico anestesista che mi ha supportato, secondo lui era spacciato invece…». Una volta affidato il paziente «ai medici dell'ambulanza - conclude Di Puccio - sono tornato al lavoro ma ero distrutto emotivamente, pensavo di non avercela fatta invece i carabinieri mi hanno dato la notizia». Numerosi i commenti ricevuti dal suo racconto e l'apprezzamento. Ma anche in Palazzo Vecchio la vicenda ha suscitato attenzione. Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Locchi, ha dedicato un lungo comunicato stampa in cui ricorda che Stefano Di Puccio «sensibilizzò a suo tempo i commercianti di piazza della Passera dove lui ha il ristorante», «anche grazie alla sua generosità acquistarono ed installarono nella piazzetta un Dae e, allo stesso tempo, fecero tutti il corso di Bls-D (rianimazione di base con uso del defibrillatore). Quel corso, oggi lo possiamo dire, è servito!».