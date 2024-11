Coltello alla gola e minacce . Nuova rapina alla stazione

Lo hanno aggredito in due. Entrambi con un coltello in mano. Appena fuori dall’hotel in cui lavora ormai da anni. Sono bastati pochi minuti: sono l’una di mercoledì notte, e via Luigi Alamanni, zona stazione Santa Maria Novella, è quasi deserta. I due, giovani e di origini straniere secondo la denuncia, tirano fuori due lame affilate, lo minacciano di morte e intimano l’uomo, un 50enne di origine egiziane, di consegnarli il portafoglio con 400 euro all’interno. Preso il bottino, i due si danno alla fuga. L’uomo ha invece riportato ferite lievi alla mano e al collo, ed è stato successivamente trasportato dal 118 all’ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso e non risulta in pericolo di vita. Sul posto una volante della polizia: al vaglio degli investigatori sono le telecamere della zona per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dell’aggressione che presenta contorni ancora tutti da chiarire.

A pochi passi da lì, il marzo scorso, Petru Tataru, un 19enne di origine moldava, è stato ucciso a coltellate dopo il tentativo di rapina da parte di un 26enne di nazionalità senegalese. Il giovane fu raggiunto da almeno un fendente, e fu trovato agonizzante in largo Alinari a terra da alcuni passanti.

Mercoledì mattina invece, una donna è finita a terra ed è stata soccorsa dai passanti prima di essere trasportata dal 118 all’ospedale di Torregalli, dopo essere stata scippata della borsa da una persona a bordo di un scooter. È accaduto in borgo San Frediano.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti intervenute sul posto, la vittima sarebbe stata avvicinata da una persona a bordo di uno scooter che le avrebbe strappato la borsa, contenente effetti personali, per poi fuggire. Accertamenti in corso per ricostruire con esattezza l’episodio.

P.m.