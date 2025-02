Colori, volti e panorami dell’Africa nelle foto di Torricelli

Un’immersione affascinante nei vari aspetti del ’Continente Nero’ attraverso le immagini realizzate in anni di viaggi in Africa. Fino al 28 febbraio i locali del Quartiere 2 a Villa Arrivabene (piazza Alberti 1) ospitano la mostra fotografica ’Africa realtà di un Continente’, realizzata da Moreno Torricelli (nella foto) viaggiatore e fotografo. "Si tratta di una mostra fotografica interamente dedicata al Continente Nero nei suoi svariati aspetti - spiega Torricelli - con particolare attenzione al paesaggio, alle popolazioni, alle culture, alle tradizioni, al mondo animale". Diverse immagini sono legate alle alle problematiche legate al viaggiare via strada, là dove spesso le strade non esistono. La mostra di Torricelli è una sorta di diario di viaggi per immagini, sguardi, panorami, colori, alla ricerca del “cuore“ del continente africano. L’esposizione allestita a Villa Arrrivabene (a ingresso libero) è anche l’occasione per presentare il libro di Torricelli intitolato ’Oltre l’orizzonte’.