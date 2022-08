Mugello, a Vicchio mobilità green: avviso per due colonnine di ricarica veicoli elettrici

Vicchio (Firenze), 1 agosto 2022 - Vicchio intende ampliare la disponibilità di colonnine elettriche. Una è attiva da tempo in piazza della Vittoria e la previsione è di attivarne altre due nel capoluogo.



È stata infatti pubblicata la manifestazione d'interesse per "progettazione, fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici". L'Amministrazione comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile mediante la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici del traffico e la realizzazione delle politiche sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile..Nell'avviso si specificano le caratteristiche dell'impianto: due prese elettriche con una potenza erogabile di 22 kW per consentire la ricarica del veicolo in circa 3 ore; display di interfaccia per l'utente; accessibilità e attività di ricarica continua tutti i giorni dell'anno, h24; controllo da remoto del processo di ricarica. La scadenza per presentare le manifestazioni d'interesse, esclusivamente on line sulla.piattaforma www.suap.toscana.it/star, è fissata al 15 settembre alle ore 12. Per dettaglio procedura e allegati consultare il seguente link: https://start.toscana.it/tendering/tenders/015446-2022/view/detail/1 Per infornazioni, Ufficio Tecnico Comune Vicchio.



Il Comune di Vicchio spinge inoltre sulle energie rinnovabili e sostenibili, promuovendo la costituzione di una “Comunità energetica”. Il primo passo concreto con il sì, all’unanimità, del Consiglio comunale nella seduta tenutasi ieri. La “Comunità Energetica Rinnovabile (Cer)” è una “coalizione” di utenti - cittadini, imprese, Comuni, etc - che tramite un contratto (nel caso specifico un’associazione no profit) collaborano insieme con l’obiettivo di produrre, consumare, gestire l’energia elettrica attraverso un impianto energetico locale (impianto fotovoltaico). Un sistema che rimette in circolo l’energia pulita prodotta in eccesso ottenendo un guadagno dalla sua vendita e comunque vantaggi e benefici tariffari. La Regione Toscana, con la delibera di giunta 336 del 2022 “Promozione delle Comunità Energetiche”, ha riconosciuto le Comunità energetiche Rinnovabili come strumento strategico verso la transizione ecologica e per l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni energetici e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico.



Le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo sono ritenuti un “driver importante per il significativo incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa verrà prodotta, anche in considerazione del fatto che per premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, sarà erogata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici” una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, con risparmi che, sulla base di alcune stime, potrebbero essere compresi tra il 10 e il 40%”. Nella fase iniziale di costituzione della Cer fornirà supporto gratuito l’associazione “Energia e Comunità” (associazione per la promozione dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili in Italia). Sarà pubblicata una manifestazione d’interesse per consentire a chi interessato (dai cittadini alle imprese) di aderire all’iniziativa. E’ previsto un ingresso libero a costo zero.



“E’ da circa un anno che l’Amministrazione comunale si è mossa per approfondire il tema e le esperienze di comunità energetiche già attivate e con l’atto approvato dal Consiglio comunale adesso facciamo un passo concreto realizzandone una qui, peraltro la prima nel Mugello - sottolinea il sindaco insieme all’assessore alla Transizione energetica. La Comunità energetica è uno strumento strategico di transizione ecologica per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo. Un cambiamento culturale nella produzione e nel consumo di energia da fonti rinnovabili, verso l’autosufficienza energetica. Condividere la produzione locale di energia porta a un aumento del suo valore economico e sociale per lo sviluppo del nostro territorio e a un risparmio nelle bollette degli utenti”.



Riguardo alla diffusione dell’uso delle fonti rinnovabili l’Amministrazione comunale ha ricevuto un indirizzo chiaro dal Consiglio comunale nella seduta del 28 giugno scorso. Una mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità chiede “che siano attivate le azioni necessarie finalizzate ad estendere la possibilità di attuazione di interventi in materia di energie rinnovabili (nello specifico pannelli fotovoltaici e solari), in particolare siano modificate le norme urbanistiche che attualmente limitano tali possibilità (Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo Comunale vigente)”. In pratica: snellire e semplificare.

Maurizio Costanzo