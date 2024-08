Colonia felina, altro vandalismo: "Esasperati, servono telecamere"

Nuovo vandalismo ai danni della colonia felina di via dell’Erta di Castello. A denunciarlo, le associazioni "Gli Stregatti" e "Angeli con la coda" che da tempo si prendono cura dei felini della zona. "Nella notte tra l’8 e il 9 agosto - spiegano - alcuni individui, ancora non identificati, hanno lanciato delle transenne all’interno dell’area protetta, provocando danni significativi e mettendo seriamente a rischio la vita dei gatti. Questo ignobile gesto, che avrebbe potuto causare ferite gravi o addirittura la morte degli animali, rappresenta un attacco inaccettabile al benessere dei gatti e al lavoro incessante delle associazioni animaliste, che ogni giorno si dedicano alla tutela delle colonie feline. Chiediamo con forza l’intervento delle autorità competenti. Atti come questo non possono rimanere impuniti e richiedono una risposta chiara e decisa da parte delle istituzioni".

Purtroppo, non è la prima volta che la colonia felina di via dell’Erta subisce atti vandalici. "Chiediamo con urgenza l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella zona – dicono ancora le associazioni animaliste - al fine di prevenire ulteriori azioni delinquenziali e individuare i responsabili di questi gravi atti. È inaccettabile che una zona dedicata alla protezione degli animali sia oggetto di ripetute violazioni senza che vengano adottate misure adeguate. È essenziale che l’amministrazione comunale dimostri sensibilità verso la protezione degli animali e si impegni concretamente per contrastare ogni forma di violenza nei loro confronti".

Li.Cia.