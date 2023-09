Colombaria Firenze: si parte oggi con un ciclo di lezioni sull'agricoltura

La Colombaria riparte. Oggi si terrà la prima iniziativa con l’avvio del lungo ciclo di lezioni dedicato all’Agricoltura e i saperi. Com’è prassi dell’Accademia, il dialogo è con tutte le istituzioni culturali di Firenze e della Toscana per offrire alla riflessione approfondimenti sui diversi campi dello scibile. Quindi l’agricoltura come si declina oggi, nell’età della rivoluzione tecnologica, ma anche le Istituzioni: tema di grande attualità che Enzo Cheli affronterà in esordio del ciclo il prossimo 21 settembre. E poi il lungo ciclo sulle svolte della storia, ma, anche tornando indietro nel tempo, la magia nel medioevo e nel Rinascimento. Anche quest’anno non sarà escluso il Genio femminile. L’anno passato l’abbiamo studiato nell’antichità e quest’anno pensiamo al Medioevo. E poi le grandi rivoluzioni scientifiche con specifica attenzione a quelle meno conosciute, ma che impattano fortemente nella nostra vita quotidiana. Saranno affrontati anche temi legati a piante alimentari, ma anche del disagio mentale come fonte di creatività artistica o scientifica. IL 9 novembre con l’inaugurazione dell’anno accademico saranno premiati i giovani ricercatori vincitori del premio Colombaria e il 21 maggio 2024 le scuole della Toscana che parteciperanno al bando per la Giornata mondiale della diversità culturale.