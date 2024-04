Collacchioni in campo: "Io, candidata civica di centrosinistra"

Sarà Luana Collacchioni, con la lista civica di centrosinistra "Uniti si può", a sfidare Emanuele Piani a San Godenzo. Lei lo precisa: "Sono candidata di una lista civica, dichiaratamente e volutamente ispirata ai valori di un centrosinistra democratico, quali solidarietà, rispetto, libertà, equità, ma "civica" in quanto non contrassegnata da nessun simbolo partitico, quindi indipendente da direttive e strategie di partito e radicata sul territorio per rispondere ai bisogni del territorio stesso". Il sostegno dei partiti del centrosinistra è comunque palese: alla presentazione, sotto le logge nel centro di San Godenzo, Collacchioni, che vive a Castagno ed è insegnante, ha avuto il sostegno di Cristiano Benucci, Consigliere Regionale PD, di Monica Marini, Segretaria Metropolitana PD, e di Simone Siliani di Sinistra Civica Ecologista, oltre a Stefano Gelli del Centrosinistra di San Godenzo e Alessandro Manni, Segretario della sezione del PD. Luana Collacchioni fu candidata anche alle regionali, nella lista di Sinistra Civica Ecologista.