Coding 42, primi bilanci della scuola hi-tech

La scuola di coding 42 Firenze fa un primo bilancio dei suoi due anni all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze. Si è svolta ieri l’iniziativa ‘’Impact Day’’ che ripercorre il radicamento della scuola nel territorio dal suo arrivo nel 2022 grazie a Fondazione CR Firenze e Università Luiss Guido Carli fino al completamento del percorso dei primi studenti. Sono 27 i ragazzi che hanno terminato il percorso e tutti hanno trovato lavoro come programmatori entro sei mesi. La scuola si conferma come una delle realtà più innovative nel panorama formativo italiano in ambito tech. Con un metodo educativo rivoluzionario, gratuito, basato sull’apprendimento peer-to-peer e l’assenza di insegnanti, 42 Firenze Luiss by FCRF prepara i propri studenti alle sfide del mondo tecnologico. Dal 2022, il 20% degli iscritti è riuscito a superare il primo test online, con oltre 700 candidati che sono arrivati all’ultima fase di selezione: una sessione di coding in presenza chiamata ‘’Piscine’’. Di questi, 372 studenti sono stati ammessi al percorso formativo ‘’Common Core’’.