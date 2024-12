Codice della crisi. Gli incapienti e i loro benefici

Miceli

Per far fronte ai propri debiti esiste un beneficio del tutto straordinario riconosciuto dalla legge al debitore così detto “incapiente” e contenuto nel Codice della Crisi. La norma è rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura fatto salvo l’obbligo dell’assolvimento del debito entro tre anni dal decreto del giudice laddove pervengano sopravvenienze attive rilevanti. Il beneficio consiste , nell’azzeramento dei debiti, a determinate condizioni, e quindi di ottenere l’esdebitazione a costo zero, tenendo conto di quanto serve per una vita dignitosa. Le condizioni per fruire dell’esdebitazione sono: persona fisica, meritevolezza, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, accesso una sola volta nella vita, l’obbligo di pagamento del debito entro 3 anni dal decreto del Giudice, nel caso sopravvengano utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori. Per iniziare questo percorso inizialmente ci si può rivolgere all’ Organismo di Composizione della Crisi, dei Dottori Commercialisti o della Camera di Commercio, e successivamente la domanda di esdebitazione verrà presentata al tribunale competente allegando tutta una serie di documentazione. Il codice della crisi, contiene altre procedure per risolvere le proprie situazioni di sovraindebitamento, che si applicano oltre che alle persone fisiche, anche alle imprese e società di piccole dimensioni.

