Firenze, 27 giugno 2020 - "Nel periodo che ci siamo trovati a vivere, non era così scontato che potessimo di nuovo tornare ad aprire i nostri ClioPopUp. E invece ce l'abbiamo fatta". E' con queste parole che Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, regina indiscussa del make up, annunciava pochi giorni fa con viva emozione, tramite la sua pagina Instagram seguita da 3 milioni di follower, il gradito e attesissimo ritorno del ClioPopUp, il temporary store che porta la sua firma, dove si possono trovare tutti i prodotti della sua linea cosmetica. Prodotti che, sul ClioMakeUp shop vanno normalmente sold out in un paio di giorni.



Un ritorno, come appunto evidenziato dalla stessa Clio, non così scontato. Ricordiamo infatti che la make up artist, che ha partorito la sua seconda bambina, Joy, appena due mesi fa, era stata costretta a scappare, letteralmente, da New York. Fortunatamente, a pochi giorni dal parto, Clio è potuta rientrare a casa e partorire nello stesso ospedale dove è nata la sua prima bambina, Grace.



Il primo dei ClioPopUp aveva riaperto i battenti pochi giorni fa a Napoli. E adesso la seconda città italiana scelta dal Team Clio, fra quelle che avevano visto l'apertura dei temporary store lo scorso anno (fra cui anche Milano e Roma) è proprio Firenze. Al momento l'arrivo di Clio non è stato annunciato, soprattutto perché lo spostamento da Brooklyn con due bimbe piccole, anche se con l'aiuto e il supporto del marito, Claudio Midolo, sarebbe un po' complicato.



Ma Clio farà sentire ugualmente la sua presenza. A farla da padrone, all'interno dello store di via dei Lamberti 16/r sarà infatti una dimensione domestica e intima, con la riproduzione fedele della sua casa newyorkese, i complementi d’arredo in neon, un brick wall stile industrial e le polaroid che ritraggono attimi familiari. Fra i prodotti non mancheranno quelli dedicati alle figlie: anche la piccola Joy, a soli due mesi, ha già un CoccoLove che mamma Clio ha voluto portasse il suo nome.



Ovviamente, dato il periodo, l’accesso al locale sarà regolato dalle norme igienico-sanitarie vigenti. Potranno entrare solo due persone alla volta, con una temperatura inferiore ai 37,5°C. Sarà obbligatoria la mascherina e l'uso del gel che si trova all'ingresso. I bollini sul pavimento permetteranno di rispettare la distanza di sicurezza.



A giudicare dal vero e proprio esercito di appassionati e appassionate di make up che, nel novembre scorso si era riversato in via Dei Lamberti, il ClioPopUp potrebbe costituire davvero un modo efficace per riportare il centro storico di Firenze, tuttora carente di presenze, a ripopolarsi, con un indubbio beneficio per tutto l'indotto.



Lo store di Clio, che ha aperto le porte questa mattina, 27 giugno, resterà a disposizione degli amanti del make up fino al 26 luglio, con orario continuato 9,30 - 20. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito: www.cliopopup.com.







