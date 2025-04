Classico rivisto ’I promessi sposi recitati male’

The Square presenta ’I Promessi Sposi recitati male’, il primo spettacolo del nuovo format Co.Smo Classico (Come ti Smonto il Classico), ideato dall’attore e regista Roberto Caccavo. Lo spettacolo, prodotto da Serious Game Film in collaborazione con TeatroMagma e Fondazione The Square, è il riadattamento teatrale del bestseller ’I Promessi Sposi spiegati male’ di Francesco Muzzopappa (De Agostini, 2023). Un progetto pensato per il pubblico di tutte le età, famiglie e studenti, con l’obiettivo di avvicinare in modo ironico e creativo i grandi classici della letteratura. Lo spettacolo va in scena dal 2 al 4 maggio (ore 20,45, domenica ore 16,45) sul palco del nuovo spazio di via Domenico Cirillo alle Cure.

La storia segue cinque professori – moderni paladini del sapere – che tentano di far amare I Promessi Sposi a una classe decisamente poco appassionata alla letteratura. Decidono così di imbastire una rappresentazione teatrale ma imprevisti, gaffe e colpi di scena metteranno alla prova il loro coraggio e la loro dedizione. Riusciranno nella titanica impresa? Tra risate e momenti di riflessione, il messaggio resta chiaro: nella storia, come nella vita, tutti possono provare a cambiare il mondo.

In scena ci sono Roberto Caccavo nei panni di Teresio Tarasconi, professore di biologia; Niccolò Curradi è Ugo Bossi, professore di storia; Aldo Gentileschi è Renzo Pratesi, professore di storia dell’arte; Eleonora La Pegna è Linda Becia, professoressa di educazione fisica e Lavinia Pini è Brunetta Picca, professoressa di italiano. Per maggiori informazioni: www.thesquarefirenze.it o 3384790437.