Classica e gospel, tornano i cori americani

Si rinnova l’appuntamento tra l’Orchestra da Camera Fiorentina e i grandi cori americani. La quinta edizione di Great American Choral Series in Firenze si svolgerà domani nella Basilica di Santa Croce e vedrà protagoniste alcune delle più note formazioni corali, oltre a direttori e compositori, sempre d’Oltreoceano. La serata (inizio ore 20,30, ingresso libero previa prenotazione obbligatoria sul sito www.santacroceopera.it) si aprirà con la ’Messa di Requiem’ di Mozart, ultima struggente opera del genio di Salisburgo. Ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina saranno le voci di Concord Chorale, Durango Choral Society e Mater Academy Narcoossee Choir. Sul podio salirà il direttore Cailin Marcel Manson. Seguirà una delle pagine più note della spiritualità barocca, ’Gloria in re maggiore, RV 589’ di Antonio Vivaldi, direttrice Linda Mack Berven. Chiusura nel segno del gospel, insieme ai cori Providence School Chorale e St. John Church Music Ministry diretti da Clark Wayman Joseph: il programma attingerà al repertorio contemporaneo della musica sacra, con brani di Trini Massie, Clark Wayman Joseph, Myron Williams, James Bignon, D. Corey Shipley. L’evento è organizzato in collaborazione con Toscana Classica, Opera di Santa Croce e Comunità dei Frati Minori Conventuali. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.