Classi e cantieri alla prova. Rodolico e Saffi. L’odissea lavori è a fine. E a Campi aule container

di Manuela Plastina

Per la prima volta dopo 4-5 anni complessi, la situazione dell’edilizia scolastica superiore a sembra davvero tranquilla. Grazie alla programmazione dell’ultimo biennio da parte della Città Metropolitana e dell’ormai ex consigliere delegato all’edilizia scolastica Massimo Fratini, la neo sindaca metropolitana Sara Funaro (in attesa del nuovo consiglio e delle nuove deleghe che verranno decise il 6 ottobre) sta lavorando anche su questo ambito, ma partendo da basi diverse, che hanno permesso di risolvere le criticità maggiori.

Dovrebbe essere ormai finita l’odissea degli studenti della sede distaccata del Rodolico del Galluzzo: dopo i problemi burocratici che hanno ritardato i lavori, ora la nuova ala da 6 aule è quasi pronta. Potrebbe essere già utilizzabile dal 16 settembre, altrimenti al massimo entro fine 2024. Gli studenti lasceranno così le due stanze nel palazzo del Podestà per tornare tutti sotto lo stesso tetto. Mentre all’alberghiero Saffi a San Salvi il nuovo edificio che prevede 7 nuove aule per un investimento di 4,3 milioni i lavori sono al rush finale con termine a dicembre. Al liceo Pascoli si rientra come si è usciti: gli studenti hanno trovato accoglienza in dieci grandi aule di via dei Bruni. Il Cellini, a sua volta ex ospite del Pascoli, si trova nel Cubo di via Mannelli, dopo il trasloco dell’agenzia Arti negli uffici della Metrocittà di via Paesiello. Tempi stretti però per il nuovo Pascoli in via del Mezzetta: con un finanziamento proprio e da Pnrr da quasi 5,4 milioni, per la Metrocittà sarà pronto per maggio 2025. Varie scuole superiori saranno oggetto di lavori di adeguamento sismico, ma senza necessità di spostamento di classi e studenti. Il liceo Leonardo da Vinci ha ottenuto a questo scopo un finanziamento da 5.466.536 euro (arrivati da Fondo per lo sviluppo e la coesione, Pnrr e Città metropolitana) con lavori cominciati a ottobre 2022 e fine stimata nel corso del 2025; l’Istituto Calamandrei, sede di via Milazzo, è sotto adeguamento sismico da giugno con fine lavori prevista a dicembre 2025: 2,7 milioni i fondi della Città Metropolitana a questo scopo.

Cantiere in corso da giugno per l’adeguamento anche al Marco Polo di via Lungarno de Nicola, sempre con finanziamento della Metrocittà da 1,336 milioni; fine dei lavori a gennaio prossimo. Sarà ultimata entro marzo 2026 per quasi 7,8 milioni (fonti: Pnrr, Foi e Cmf) la nuova palestra per l’Istituto Agrario, mentre è prevista per fine agosto la fine del recupero funzionale ed architettonico del IV piano e della copertura del liceo Dante di via Puccinotti per un milione: anche questo non comporta diminuzione di aule, ma permetterà di realizzare un auditorium.

Quasi ultimato il consolidamento delle coperture del Michelangelo (1,45 milioni), mentre per il Sassetti-Peruzzi (226mila euro) i lavori saranno completati entro marzo. Se nell’area comunale dunque la situazione pare sotto controllo, i disagi maggiori si spostano nella Piana: per nove mesi gli studenti della succursale di Campi del liceo Agnoletti, devono lasciare il plesso per i lavori di adeguamento. Dovranno fare lezione in container nel parcheggio della sede principale in via Madonna del Piano a Sesto. "L’edilizia scolastica è una delle priorità della Città metropolitana - ha detto la sindaca Sara Funaro - come dimostrano i tanti interventi che abbiamo realizzato per garantire scuole più sicure, belle, efficienti e moderne. I nostri ragazzi, gli inseganti e tutto il personale hanno il diritto di frequentare ambienti funzionali ed accoglienti. È fondamentale garantire spazi scolastici adeguati e sostenibili, con standard di qualità elevati. Non ci fermiamo a questi interventi, continueremo a investire".