Classe I A scuola secondaria di primo grado Masaccio-Firenze

Le energie pulite saranno certamente la soluzione del nostro futuro, ma bisogna ricordare che tutte le energie inquinano.

Quest’anno stiamo affrontando il tema dell’energia pulita e dell’inquinamento. Per comprendere appieno questi concetti, abbiamo invitato in classe l’ingegnere Giulio De Simon che si occupa di energie rinnovabili. L’ospite ci ha spiegato che l’umanità, per sopravvivere e svilupparsi, necessita da sempre di tecnologie per trasformare le risorse in energia. E a questo punto ci ha parlato dell’LCA. Cosa significa questa sigla? Life Cycle Assessment, ovvero Analisi dei cicli di vita. Si tratta di una metodologia analitica e sistematica, che valuta l’importanza di un prodotto o un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. In sostanza, l’impatto ambientale di un prodotto è determinato anche dal costo dell’estrazione delle materie prime, la produzione, il consumo in vita, la manutenzione, lo smaltimento o il suo parziale riciclo. Tutti questi passaggi, che vanno "dalla culla alla tomba… alla culla di nuovo", lasciano un’impronta sull’ambiente perché inquinano in ogni fase. Negli ultimi anni una fetta di umanità, più sensibile al tema ambientale, si sta battendo per l’uso di energie sostenibili.

Ma se l’LCA ci dice che anche queste inquinano, sono davvero utili? Certo che sì! Queste energie riescono a ridurre la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera, e ciò rappresenta già un passo avanti. Se ad esempio valutiamo i costi in termini di LCA delle auto a combustione e di quelle elettriche, risulta che le prime rilasciano nei gas di scarico fino ai 225 gCO2eqkm, mentre quelle elettriche, che in futuro saranno caricate al 100% con il fotovoltaico, emetteranno meno di 10 gCO2eqkm, cioè sempre più basso, anche se mai nullo.

Grazie all’ingegnere De Simon abbiamo allora imparato che, per preservare l’ambiente, non si devono usare le fonti rinnovabili senza controllo, ma cercare di risparmiare e non sprecare le nostre risorse. Le energie pulite saranno certamente la soluzione del nostro futuro, ma bisogna ricordare che tutte le energie inquinano. Per questo motivo anche queste nuove fonti devono essere usate in modo responsabile. Se il sole produrrà sempre energia pulita, i pannelli fotovoltaici vanno costruiti e poi smaltiti, e anche questo ricade sull’ambiente. In conclusione, non esistono energie pulite al 100%, ma solo energie da preferire e su cui investire perché impattano meno sull’ambiente. L’unica energia pulita e illimitata è quella non utilizzata.