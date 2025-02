Cittadinanza onoraria Pakhshan Azizi, sì dal Consiglio di Firenze

Firenze, 18 febbraio 2025 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato, all'unanimità, la proposta di cittadinanza onoraria a Pakhshan Azizi, operatrice di pace umanitaria e attivista curda e, come è stato ricordato dalla presidente della commissione pari opportunità Stefania Collesei, "condannata a morte per impiccagione". "L'impegno civile di Pashkhan Azizi rispecchia i principi e i valori fondanti della città di Firenze - ha affermato Collesei -. Per questo a lei va la nostra piena solidarietà. Si chiede di assegnare a lei la cittadinanza onoraria, salvandola da un'ingiusta condanna a morte". "Firenze operatrice di pace – ha concluso la presidente Collesei – vuole salvarla dalla condanna a morte per impiccagione”.