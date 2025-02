Cittadinanza attiva, Poli: "Il progetto sarà completato"

"Il progetto di cittadinanza attiva arriverà a completamento in questo anno scolastico". E’ l’assessora all’istruzione, Fiorenza Poli a intervenire dopo le polemiche dell’opposizione garantendo la conclusione delle attività pianificate dalla scorsa giunta. "Quest’anno – ha detto Poli – saranno coinvolte le ultime classi, ovvero le terze medie. Si terranno le lezioni sulla cittadinanza attiva, e sarà dato corso alla mozione approvata dal consiglio degli studenti lo scorso anno per la realizzazione di un murales sulla parità di genere".

Una risposta che arriva dopo l’attacco della consigliera Dipalo (FdI) secondo la quale il progetto sarebbe finito nel dimenticatoio con il passaggio di consegne della nuova amministrazione. "Le proposte per le scuole – ha aggiunto la titolare dell’Istruzione – verranno presentate in maniera organizzata dal prossimo anno scolastico: stiamo lavorando da mesi allo sviluppo di questa nuova progettualità e questo servirà a garantire la continuità progettuale da parte soprattutto delle nostre Associazioni territoriali che riusciranno ad essere oltremodo valorizzate. Le scuole attualmente hanno in essere tantissimi progetti derivanti dai fondi Pnrr e dal Piano Educativo Zonale finanziato dalla Regione Toscana".