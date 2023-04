Città metropolitana di Firenze, nel 2022 avanzo di 45 milioni di euro

Firenze, 26 aprile 2023 - "Il rendiconto del 2022 è un atto molto importante per la Città metropolitana, è stato un anno difficile prima per la coda della pandemia, poi per la crisi energetica derivante dalla guerra in Ucraina. Nonostante tutto abbiamo registrato un avanzo libero di 45 milioni di euro che andranno nella maggior parte dei casi su scuole, impianti sportivi e viabilità. Nel 2022 abbiamo registrato minori entrate dall'Rc auto, l'anno si chiude bene perché abbiamo fatto un lavoro importante a livello di controllo della spesa".

Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella a proposito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022, approvato oggi nella seduta metropolitana. "Sono orgoglioso dei 190 milioni di euro di investimenti sulle scuole a partire dall'inizio del mandato, quasi 40 milioni solo nel 2022, è una cifra record, mai vista prima, per tutta l'edilizia scolastica del territorio - ha aggiunto -. Su questo budget registriamo peraltro 30 milioni di euro che arrivano dal Pnrr".

Nic.Gra.