Città digitali, Firenze scala la classifica. Sul podio per il sesto anno consecutivo

C’è ancora Firenze tra le città più digitali d’Italia. Il riconoscimento è arrivato oggi da Forum PA che ha piazzato il capoluogo toscano sul podio della classifica ICity Rank per il sesto anno consecutivo, premiandola insieme ad altre 7 città considerate ‘full digital’, completamente digitali. Alla premiazione a Roma è stata presente l’assessora all’innovazione, sistemi informativi e smart city Laura Sparavigna. "Siamo orgogliosi di questo risultato, che vede Firenze ancora una volta all’avanguardia nel nostro Paese per l’impegno nella transizione digitale. Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessora Sparavigna (nella foto) - è mettere le persone al centro delle opportunità date dalle nuove tecnologie. Ringrazio per il premio il personale comunale impegnato nell’innovazione dei sistemi informativi, con il quale stiamo proseguendo un percorso di grande respiro. Attraverso il digital twin e le sue capacità di analisi, monitoraggio e creazione di scenari virtuali, costruiremo risposte pubbliche sempre più vicine ai bisogni delle persone. Dall’altra parte, lo sviluppo della smart city control room ci consente di gestire con trasversalità, rapidità ed efficienza le emergenze quotidiane della città, partendo da una data governance solida e innovativa. Affiancando a questi strumenti una campagna di educazione digitale per tutte le età, vogliamo costruire una Città più semplice, ma soprattutto pronta per le sfide del futuro".

I numeri del Comune di Firenze: gli accessi esterni alla rete civica comunale nel 2023 sono stati oltre 2.2 milioni, con un aumento di oltre il 22% rispetto al 2022. Con PagoPA sono 95 i servizi di incasso attivati, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente e oltre 1.2 milioni sono state le transazioni, con un incremento del 22% rispetto al 2022. Sono 168 i servizi digitali attivi, 482mila gli accessi ai servizi digitali del Comune tramite Spid, con un incremento del 28%. Sono 2950 gli hotspot del wifi pubblico disponibili in città e 28 mila gli accessi giornalieri, con un totale di oltre 9 milioni di accessi nel 2022. Inoltre, sono 12 i servizi digitali del Comune attivi sulla App IO, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 9 per un totale di 22 grazie ai progetti PNRR nei quali il Comune è impegnato. Infine, sono 1999 i dataset aperti rilasciati a oggi, in crescita rispetto ai 1933 dell’anno precedente.